Deficit platobnej bilancie USA bol v 2. kvartáli najvyšší za 12 rokov

Washington 18. septembra (TASR) - Schodok platobnej bilancie Spojených štátov v 2. kvartáli prudko vzrástol a bol najvyšší za takmer 12 rokov. Pandémia ochorenia COVID-19 mala totiž negatívny vplyv na export tovarov aj služieb.



Deficit bežného účtu platobnej bilancie za tri mesiace od apríla do júna vyskočil o 52,9 % na 170,5 miliardy USD (144,53 miliardy eur), uviedlo americké ministerstvo obchodu. To bol najvyšší schodok platobnej bilancie USA od 3. štvrťroka 2008.



Ministerstvo tiež revidovalo deficit za 1. kvartál na 111,5 miliardy USD z pôvodne uvádzaných 104,2 miliardy USD. Ekonómovia počítali v 2. štvrťroku so schodkom na úrovni 157,9 miliardy USD.