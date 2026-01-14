< sekcia Ekonomika
Deficit platobnej bilancie USA v 3. kvartáli 2025 klesol
Dovoz tovaru sa v treťom štvrťroku znížil o päť miliárd USD na 815,4 miliardy USD.
Autor TASR
Washington 14. januára (TASR) - Deficit platobnej bilancie USA sa v treťom štvrťroku minulého roka prudko znížil, čo odráža vplyv ciel, ktoré výrazne zaťažili dovoz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v stredu odvolala na údaje amerického ministerstva obchodu.
Schodok bežného účtu platobnej bilancie, ktorý meria tok tovarov, služieb a investícií do krajiny a z krajiny, sa v treťom štvrťroku 2025 v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom znížil o 22,8 miliardy dolárov (19,56 miliardy EUR) alebo o 9,2 na 226,4 miliardy USD, čo je najnižšia úroveň od tretieho štvrťroku 2023. Deficit v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) klesol na 2,9 % z úrovne 3,3 % v druhom štvrťroku.
Rozsiahle clá zavádzané od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu viedli k poklesu dovozu, čo pomohlo zmierniť obchodný deficit. Dovoz tovaru sa v treťom štvrťroku znížil o päť miliárd USD na 815,4 miliardy USD. Dovoz služieb vzrástol o 3,1 miliardy dolárov na 225 miliárd USD. Vývoz tovaru klesol o 1,9 miliardy USD na 548 miliárd USD, hoci vývoz kapitálového a spotrebného tovaru sa zvýšil. Vývoz služieb sa zvýšil o 11,7 miliardy USD na 314,2 USD.
Deficit obchodnej bilancie s tovarom sa znížil na 267,4 miliardy USD zo sumy 270,4 miliardy USD v druhom štvrťroku.
(1 EUR = 1,1654 USD)
