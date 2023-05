Deficit rozpočtu bol v apríli 2,195 mld. eur, vzrástol o vyše polovicu

Bratislava 2. mája (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu apríla tohto roka schodok 2,195 miliardy eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia o 811 miliónov eur alebo 58,6 %. Informovalo o tom v utorok Ministerstvo financií (MF) SR.



Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa príjmy štátneho rozpočtu zvýšili o 520 miliónov eur alebo 9,9 % na 5,752 miliardy eur. Výdavky rozpočtu vzrástli medziročne ešte výraznejšie, a to o 1,330 miliardy eur alebo 20,1 % na 7,947 miliardy eur.



Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 81 miliónov eur alebo 1,8 %. "Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 206,5 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 76,7 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 34,4 milióna eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,4 milióna eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 6,7 milióna eur," vyčíslil rezort financií.



Negatívny vývoj bol naopak zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb, a to vo výške 56,7 milióna eur. "Vzhľadom na to, že územnej samospráve boli prevedené prostriedky dane z príjmov právnických osôb vo výške 325,8 milióna eur, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný pokles na úrovni 200,2 milióna eur," priblížilo ministerstvo.



Pozitívny vývoj zaznamenalo MF v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 172 miliónov eur alebo 58,3 %. Dividendy medziročne vzrástli o 220 miliónov eur, podľa rezortu najmä v súvislosti s odvedením dividend od Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), ktoré mali byť odvedené koncom minulého roka.



Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 22,2 milióna eur alebo 4,9 %.



V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému nárastu o 299,7 milióna eur alebo 73,4 %. V kategóriách spojených s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti bol medziročný rast o 21,9 milióna eur alebo 162,1 %.