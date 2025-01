Deficit rozpočtu ČR za rok 2024 klesol o 17 miliárd korún

Praha 6. januára (TASR) - Deficit štátneho rozpočtu ČR za rok 2024 dosiahol podľa českého ministerstva financií 271,4 miliardy korún (približne 10,8 miliardy eur) a medziročne klesol o 17,1 miliardy. Ide o najlepší výsledok hospodárenia štátu od pandémie, ale zároveň piaty najhorší od vzniku ČR. Podľa českého premiéra Petra Fialu Česko hospodári najlepšie z krajín Vyšehradskej štvorky (V4), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Český minister financií Zbyněk Stanjura zdôraznil, že priority štátneho rozpočtu boli splnené. Boli nimi napríklad zníženie deficitov, zvýšenie výdajov na obranu a na školstvo či zachovanie sociálneho zmieru. Podotkol, že vláda musela v októbri minulého roka rozpočet navýšiť o 30 miliárd na riešenie povodňových škôd.



Podľa premiéra Fialu je vždy najdôležitejším číslom schodok verejných rozpočtov vo vzťahu k HDP. V roku 2021 to v ČR bolo viac než 5 %, v budúcom roku to bude podľa jeho slov asi 2,3 percenta. "Ak sa pozriete na stav verejných financií a rozpočty, tak hospodárime určite v tomto zmysle najlepšie z krajín V4: Poľsko 5,1 %, Slovensko 6 %, Maďarsko 4,5 % a tiež lepšie než mnoho štátov EÚ napríklad vrátane Francúzska a Talianska," uviedol Fiala.



Priznal, že by sa síce dalo konsolidovať rýchlejšie, potom by však podľa neho nemohli tak investovať napríklad do dopravnej infraštruktúry či školstva ani pomôcť ľuďom s vysokými cenami energií či pri mimoriadnych situáciách, akými boli tento rok povodne, a nedokázali by ani dodržať záväzok vynakladať dve percentá HDP na obranu.



"Touto cestou my nechceme ísť, lebo by sme ju nepovažovali za cestu, ktorá smeruje k dobrému hospodáreniu a hlavne ktorá zaisťuje budúcu prosperitu ČR. Za dobré hospodárenie považujem to, že dokážeme rozumne šetriť, správať sa úsporne, znižovať deficity, ale súčasne investujeme, a to rekordné sumy z hľadiska histórie rozpočtov ČR," dodal premiér.



V tomto roku počíta jeho vláda so schodkom štátneho rozpočtu vo výške 241 miliárd korún. Niektorí politici, ale aj ekonómovia však upozornili, že v rozpočte sú niektoré príjmy nadhodnotené a výdaje, naopak, podhodnotené. Výhrady k nemu mal aj prezident Petr Pavel, krátko pred Vianocami ho však nakoniec podpísal.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)