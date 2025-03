Deficit rozpočtu klesol vo februári medziročne na 782 mil. eur

Bratislava 4. marca (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára hotovostný schodok vo výške 782 miliónov eur. Znamenalo to medziročné zlepšenie hospodárenia štátu o 442 miliónov eur alebo 36,1 %. Informovalo o tom v utorok Ministerstvo financií (MF) SR.



Oproti rovnakému obdobiu minulého roka príjmy štátneho rozpočtu vo februári vzrástli o 825 miliónov eur alebo 27,7 % na 3,8 miliardy eur. Výdavky rástli pomalšie, a to o 383 miliónov eur alebo 9,1 % na 4,6 miliardy eur.



"Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 672,2 milióna eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 457,2 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb o 88,1 milióna eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 1,7 milióna eur," priblížil rezort financií. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol medziročne vyšší o 36,9 milióna eur, daň z príjmov fyzických osôb vyniesla viac o 160,5 milióna eur.



Naopak, negatívny vývoj bol pri spotrebných daniach vo výške 63,1 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou v sume 4,4 milióna eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti v hodnote 4,3 milióna eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal medziročný pokles o 2 milióny eur.



"Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu Európskej únie (EÚ), kde došlo k medziročnému nárastu o 189,6 milióna eur (2053,3 %)," vyzdvihlo ministerstvo. Vzrástla aj platba do rozpočtu EÚ, a to o 37,1 milióna eur (29,5 %).



V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z eurofondov došlo vo februári k medziročnému nárastu o 29,6 milióna eur (13,5 %). Výdavky súvisiace s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti vzrástli o 17 miliónov eur (100,5 %).



Nárast zaznamenali aj výdavky na obsluhu štátneho dlhu, a to o 55,5 milióna eur alebo 12,1 %. Naopak, transfer Sociálnej poisťovni bol v druhom mesiaci tohto roka medziročne nižší o 100 miliónov eur (-33,3 %).