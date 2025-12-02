< sekcia Ekonomika
Deficit rozpočtu sa v novembri zvýšil o štvrtinu na 6,4 mld. eur
Príjmy rozpočtu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 1,561 miliardy eur (7,6 %) na 22,207 miliardy eur.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 2. decembra (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra tohto roka hotovostný schodok vo výške 6,375 miliardy eur. Hospodárenie štátu sa tak medziročne zhoršilo o 1,237 miliardy eur alebo 24,1 %. Informovalo o tom v utorok Ministerstvo financií (MF) SR.
Príjmy rozpočtu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 1,561 miliardy eur (7,6 %) na 22,207 miliardy eur. Vyššie boli aj výdavky, ktoré medziročne vzrástli o 2,798 miliardy eur (10,9 %) na 28,582 miliardy eur.
„Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 2,009 miliardy eur (12,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 779,9 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb o 177,3 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 50,8 milióna eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 11,1 milióna eur,“ vyčíslil rezort financií.
Pozitívny vývoj zaznamenal aj pri dani z príjmov fyzických osôb v sume 572,8 milióna eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol medziročne vyšší o 85,1 milióna eur a solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií o 39,6 milióna eur. Daň z finančných transakcií aktuálne priniesla 283,3 milióna eur.
Negatívny vývoj bol podľa MF zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 1,094 miliardy eur (-42,5 %). Príjmy v rámci prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti naopak vzrástli na 520,6 milióna eur (492 %).
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali v novembri medziročný nárast o 330,6 milióna eur (27,8 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému poklesu o 678,8 milióna eur (-25 %). Pri výdavkoch súvisiacich s čerpaním plánu obnovy došlo naopak k medziročnému nárastu o 1,150 miliardy eur (252,2 %).
Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal v jedenástom mesiaci medziročný pokles o 265 miliónov eur (-9,7 %), doplnilo ministerstvo.
Príjmy rozpočtu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 1,561 miliardy eur (7,6 %) na 22,207 miliardy eur. Vyššie boli aj výdavky, ktoré medziročne vzrástli o 2,798 miliardy eur (10,9 %) na 28,582 miliardy eur.
„Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 2,009 miliardy eur (12,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 779,9 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb o 177,3 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 50,8 milióna eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 11,1 milióna eur,“ vyčíslil rezort financií.
Pozitívny vývoj zaznamenal aj pri dani z príjmov fyzických osôb v sume 572,8 milióna eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol medziročne vyšší o 85,1 milióna eur a solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií o 39,6 milióna eur. Daň z finančných transakcií aktuálne priniesla 283,3 milióna eur.
Negatívny vývoj bol podľa MF zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 1,094 miliardy eur (-42,5 %). Príjmy v rámci prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti naopak vzrástli na 520,6 milióna eur (492 %).
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali v novembri medziročný nárast o 330,6 milióna eur (27,8 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému poklesu o 678,8 milióna eur (-25 %). Pri výdavkoch súvisiacich s čerpaním plánu obnovy došlo naopak k medziročnému nárastu o 1,150 miliardy eur (252,2 %).
Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal v jedenástom mesiaci medziročný pokles o 265 miliónov eur (-9,7 %), doplnilo ministerstvo.