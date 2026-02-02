< sekcia Ekonomika
Deficit rozpočtu v januári medziročne vzrástol na takmer 350 mil. eur
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali v januári podľa ministerstva medziročný nárast o 32,5 milióna eur (17 %).
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 2. februára (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu januára tohto roka hotovostný schodok vo výške 346,6 milióna eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 184,6 milióna eur alebo 113,9 %. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo financií (MF) SR.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli v januári príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 31,1 milióna eur (-1,6 %) a dosiahli 1,892 miliardy eur. Výdavky rozpočtu medziročne naopak vzrástli o 153,5 milióna eur (7,4 %) na 2,239 miliardy eur.
Medziročný pokles daňových príjmov predstavoval 38,8 milióna eur (-2,1 %). „Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb o 53,4 milióna eur, pri dani z pridanej hodnoty vo výške 28,1 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 8 miliónov eur, pri dani z poistenia vo výške 5,2 milióna eur, pri dani z motorových vozidiel vo výške 1,3 milióna eur a pri spotrebných daniach vo výške 0,3 milióna eur,“ priblížil rezort financií. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol medziročne tiež nižší, a to o 22,1 milióna eur.
Naopak, pozitívny vývoj zaznamenalo MF pri dani z finančných transakcií, kde došlo k medziročnému nárastu o 50,4 milióna eur. Zlepšil sa tiež výber dane z príjmov fyzických osôb o 28,8 milióna eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k nárastu o 0,4 milióna eur.
Negatívny vývoj bol v prvom mesiaci tohto roka zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu Európskej únie (EÚ), kde došlo k medziročnému poklesu o 4,3 milióna eur (-100 %).
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali v januári podľa ministerstva medziročný nárast o 32,5 milióna eur (17 %).
V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému poklesu o 12,1 milióna eur (-20,6 %). Naopak, výdavky súvisiace s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti vzrástli o 8,1 milióna eur (231,2 %). Odvod do rozpočtu EÚ dosiahol medziročný nárast o 23,8 milióna eur (29,2 %).
„Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 99,6 milióna eur (-49,8 %),“ vyčíslilo ministerstvo. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu naopak medziročne vzrástlo o 193,7 milióna eur (12,8 %).
