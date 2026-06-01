Deficit rozpočtu vzrástol v máji o takmer desatinu na 3,1 mld. eur
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája tohto roka hotovostný schodok vo výške 3,1 miliardy eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 262 miliónov eur alebo 9,2 %. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo financií (MF) SR.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli v máji príjmy štátneho rozpočtu o 374,5 milióna eur (+4,1 %) na 9,416 miliardy eur. Výdavky štátu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 636,6 milióna eur (+5,4 %) a dosiahli 12,516 miliardy eur.
Medziročný nárast daňových príjmov v piatom mesiaci roka predstavoval 358,7 milióna eur (+4,6 %). „Pozitívny medziročný vývoj bol zaznamenaný takmer u všetkých daní, pričom pri dani z príjmov právnických osôb bol vo výške 97,5 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 88,1 milióna eur, pri dani z poistenia vo výške 11,6 milióna eur a pri dani z pridanej hodnoty vo výške 1,3 milióna eur,“ priblížil rezort financií.
Pozitívny vývoj zaznamenalo MF aj pri dani z finančných transakcií, kde došlo k medziročnému nárastu o 177,1 milióna eur. Vyšší bol tiež výnos dane z príjmov fyzických osôb, a to o 97,9 milióna eur. Naopak, osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol nižší o 87,3 milióna eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný aj pri dani vyberanej zrážkou vo výške 25,8 milióna eur a pri dani z motorových vozidiel v sume 1,1 milióna eur.
Negatívny vývoj bol v máji aj v rámci príjmov z rozpočtu Európskej únie (EÚ), kde došlo k medziročnému poklesu o 10,9 milióna eur (-1,6 %), vyčíslilo ministerstvo.
„V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému nárastu o 48,8 milióna eur (+7,1 %), pričom medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 59,1 milióna eur (-28,9 %),“ pokračoval rezort. Pri výdavkoch súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k nárastu o 248,4 milióna eur (+59,1 %). Odvod do rozpočtu EÚ medziročne vzrástol o 101,3 milióna eur (+25,6 %).
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali podľa MF v piatom mesiaci tohto roka medziročný nárast o 353,4 milióna eur (+40,5 %). Transfer Sociálnej poisťovni naopak poklesol o 248,5 milióna eur (-35,5 %).
