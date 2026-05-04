Deficit štátneho rozpočtu v apríli medziročne vzrástol o 24 %
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 4. mája (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu apríla tohto roka hotovostný schodok vo výške 2,586 miliardy eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o 500,8 milióna eur alebo 24 %. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo financií (MF) SR.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy rozpočtu v apríli vyššie o 137,5 milióna eur (1,9 %) a dosiahli 7,466 miliardy eur. Výdavky sa však zvýšili výraznejšie, a to o 638,3 milióna eur (6,8 %) na 10,051 miliardy eur.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 136,2 milióna eur (2,1 %). „Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 156,2 milióna eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 29,7 milióna eur. Naopak, pozitívny vývoj bol pri spotrebných daniach vo výške 82 miliónov eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 48,8 milióna eur a pri dani z poistenia vo výške 7,4 milióna eur,“ priblížil rezort financií.
Pozitívny vývoj bol podľa MF zaznamenaný aj pri dani z finančných transakcií, kde došlo k medziročnému nárastu o 165,1 milióna eur. Ministerstvo pripomenulo, že aj keď samotný zákon o transakčnej dani nadobudol účinnosť 1. januára 2025, prvé zdaňovacie obdobie bolo zákonom stanovené až na apríl.
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol v apríli tohto roka medziročne nižší o 69,7 milióna eur. Pri dani z príjmov fyzických osôb bol medziročný nárast o 88,8 milióna eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 0,3 milióna eur. Daň z motorových vozidiel bola na úrovni minulého roka.
„Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 36,6 milióna eur (-7,2 %),“ vyčíslilo ministerstvo. Ostatné príjmy štátneho rozpočtu sa medziročne naopak zvýšili o 37,9 milióna eur (9,3 %).
V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu Európskej únie (EÚ) došlo v apríli k medziročnému poklesu o 8,1 milióna eur (-1,4 %). Kategórie výdavkov súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti naopak vzrástli o 167,5 milióna eur (51,9 %). Odvod do rozpočtu EÚ bol vyšší o 88,1 milióna eur (28 %).
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu vzrástli v apríli medziročne o 302,3 milióna eur (40,4 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 198,8 milióna eur (-36,1 %), doplnil rezort financií.
