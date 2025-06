Deficit štátneho rozpočtu v máji medziročne klesol o vyše štvrtinu

Bratislava 2. júna (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája tohto roka hotovostný schodok vo výške 2,837 miliardy eur. Medziročne sa tak hospodárenie štátu zlepšilo o 1,14 miliardy eur alebo 28,7 %. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo financií (MF) SR.



Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška boli príjmy štátneho rozpočtu v piatom mesiaci roka vyššie o 1,974 miliardy eur alebo 27,9 %. Výdavky rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 834 miliónov eur alebo 7,5 %.



„Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1,386 miliardy eur (+21,4 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 762,3 milióna eur, pri dani z príjmov právnických osôb o 404,1 milióna eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 16 miliónov eur, pri spotrebných daniach vo výške 14,1 milióna eur,“ priblížil rezort financií.



Napriek vyššiemu prevodu územnej samospráve o 66,1 milióna eur zaznamenalo MF pozitívny vývoj aj pri dani z príjmov fyzických osôb, a to v sume 97,4 milióna eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol medziročne vyšší o 71,6 milióna eur. Nová daň z finančných transakcií bola aktuálne odvedená vo výške 19,9 milióna eur, vyčíslilo ministerstvo.



Negatívny vývoj bol v máji zaznamenaný pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 6,2 milióna eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal medziročný pokles o 2,2 milióna eur.



„Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 629,8 milióna eur (+1994,1 %), ktorý bol spôsobený tým, že v prvej polovici roku 2024 nedochádzalo k uhrádzaniu súhrnných žiadosti o platbu do príjmov štátneho rozpočtu z dôvodu ukončovania Programového obdobia 2014 - 2020,“ priblížil rezort.



Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali v máji medziročný nárast o 264,8 milióna eur alebo 43,5 %, vyčíslil rezort financií. V kategóriách výdavkov súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému poklesu o 635,6 milióna eur (-48 %). Výdavky súvisiace s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti naopak medziročne vzrástli o 356,4 milióna eur (+557,2 %).



Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 93,5 milióna eur (+30,9 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 150 miliónov eur (-17,6 %), doplnilo ministerstvo financií.