Deficit štátneho rozpočtu v septembri vzrástol na 3,916 miliardy eur

Bratislava 2. októbra (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra 2023 schodok vo výške 3,916 miliardy eur, čo je medzimesačný nárast o 187 miliónov eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je schodok takmer trojnásobný. V pondelok o tom informovalo Ministerstvo financií (MF) SR na svojej webovej stránke. Príjmy štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 16,7 % na 15,796 miliardy eur. Výdavky vzrástli medziročne o takmer tretinu (32,7 %) na 19,712 miliardy eur.



Z medziročného nárastu príjmov vo výške 2,261 miliardy eur pripadlo 1,016 miliardy eur na rast daňových príjmov. O viac ako 570 miliónov eur narástla daň z pridanej hodnoty (DPH). Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zvýšil príjmy rozpočtu o 389,7 milióna eur.



Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 701 miliónov eur, medziročne vzrástli aj príjmy z plánu obnovy a odolnosti, a to o 245,7 milióna eur. Dividendy medziročne vzrástli o 270,4 milióna eur, a to najmä v súvislosti s odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, ktoré mali byť odvedené koncom minulého roka. Naopak, medziročný pokles zaznamenal výber dane z príjmu právnických osôb o 54 miliónov eur a tiež dane z príjmov fyzických osôb o 35,2 milióna eur.



V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 1,034 miliardy eur (+80,7 %). Medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 97,1 milióna eur (+37,1 %).



Výrazný nárast výdavkov štátneho rozpočtu ovplyvnilo najmä čerpanie "ďalších výdavkov štátneho rozpočtu", a to o 2,721 miliardy eur, a tiež transfer Sociálnej poisťovni zvýšený o 816,5 milióna eur.



V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 281,2 milióna eur. Medziročný nárast výdavkov na daň z pridanej hodnoty (DPH) k prostriedkom z plánu obnovy a odolnosti predstavoval desať miliónov eur. Mierny pokles o necelé 4 % naopak zaznamenala platba do rozpočtu EÚ, a to o 28,9 milióna eur.