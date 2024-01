Deficit štátneho rozpočtu vlani vzrástol o 70 % na takmer 7,7 mld. eur

Bratislava 2. januára (TASR) - Hotovostný schodok štátneho rozpočtu dosiahol ku koncu minulého roka 7,675 miliardy eur. Medziročne bol vyšší o 69,6 %, oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 naopak nižší o 8 %. Informovalo o tom v utorok Ministerstvo financií (MF) SR.



Príjmy štátu vlani predstavovali 23,689 miliardy eur, čo bolo medziročne o 24,5 % viac a oproti rozpočtu o 11,3 % menej. Výdavky dosiahli 31,364 miliardy eur. Oproti roku 2022 sa tak zvýšili o 33,2 %, v porovnaní so schváleným rozpočtom boli naopak nižšie o 10,5 %.



Daňové príjmy dosiahli celkovo 17,441 miliardy eur. Z toho najviac priniesla tradične daň z pridanej hodnoty (DPH), a to 9,667 miliardy eur. Spotrebné dane predstavovali príjem štátu na úrovni 2,566 miliardy eur.



"Fyzické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 3,534 miliardy eur, ale keďže územnej samospráve bolo poukázaných 3,533 miliardy eur, zaznamenal štátny rozpočet 1,8 milióna eur. Právnické osoby odviedli daň z príjmov vo výške 4,263 miliardy eur, ale keďže územnej samospráve bolo poukázaných 325,8 milióna eur, zaznamenal štátny rozpočet 3,937 miliardy eur," vyčíslil rezort financií.



Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal minulý rok výnos 520 miliónov eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach dosiahol 38 miliónov eur.



Príjmy štátneho rozpočtu z Plánu obnovy a odolnosti dosiahli vlani 367 miliónov eur. Príjmy z rozpočtu EÚ predstavovali spolu 4,142 miliardy eur. Naopak, odvod do rozpočtu EÚ dosiahol 943 miliónov eur. Príjmy z dividend priniesli štátu 443 miliónov eur a ostatné príjmy 1,295 miliardy eur.



"Sociálnej poisťovni bol poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 1,160 miliardy eur," doplnilo ministerstvo financií.