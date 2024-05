Deficit Talianska bude podľa EÚ vyšší, ako Rím očakáva

Brusel 15. mája (TASR) - Európska komisia v stredu vo svojej jarnej prognóze predpovedala Taliansku rozpočtový deficit 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2025. To je o jeden percentuálny bod viac, ako očakáva talianske ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa Bruselu dlh tretej najväčšej ekonomiky eurozóny v roku 2025 vzrastie o tri percentuálne body na štvorročné maximum. Ide o výrazne horší výsledok, než očakáva Rím. Je to preto, lebo Brusel nezohľadnil plánované predaje aktív, keďže mu chýbali podrobnosti, povedal novinárom eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni.



"Očakáva sa, že deficit sa v roku 2025 zvýši na 4,7 % HDP v dôsledku spomalenia bežných príjmov a ďalšieho zvýšenia nákladov na úroky," uviedla Komisia.



Nové európske pravidlá pri hodnotení rozpočtov dávajú síce talianskej vláde priestor na zlepšenie s pomocou nápravných opatrení, ale prognóza Komisie naznačuje, že podľa úradníkov v Bruseli to bude pre Rím ťažká úloha.



To zvyšuje tlak na vládu, aby konala hneď po skončení volieb do Európskeho parlamentu začiatkom júna.



Prvý test príde po tom, ako Komisia neskôr v júni predloží svoje odporúčania krajinám, ktorých deficity presahujú 3 % HDP. Do tejto kategórie bude Taliansko podľa odhadov spadať minimálne do roku 2026.



Talianska vláda sa snaží ísť cestou fiškálneho obmedzenia sprevádzaného miernym uvoľnením. Minulý rok konala rýchlo, aby obmedzila veľkorysú podporu na renováciu domov, ktorá zaťažila verejné financie.



Komisia predpokladaný skok v zadlžení Ríma pripísala dedičstvu tejto politiky, známej ako superbonus. Talianski zákonodarcovia v utorok (14. 5.) schválili opatrenia na rozloženie vplyvu tejto politiky na desať rokov.



Prístup talianskej vládnej koalície si získal dôveru investorov, pričom ratingové spoločnosti ponechávajú výhľad Talianska stabilný.



Riziková prirážka na talianske dlhopisy v porovnaní s referenčnými nemeckými dlhopismi, kľúčové meradlo rizika v euroregióne, začiatkom roka 2024 klesla na dvojročné minimum.



Komisia má pre Taliansko aj dobré správy. Zvýšila svoju prognózu hospodárskeho rastu krajiny v tomto roku o 0,2 percentuálneho bodu na 0,9 %, zatiaľ čo pre rok 2025 ju len mierne znížila na 1,1 %. Výdavky spotrebiteľov budú "utlmené, ale export prispeje k expanzii", dodala Komisia.