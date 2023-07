Deficit Ukrajiny od januára do konca mája vzrástol na 9 mld. USD

Kyjev 15. júla (TASR) - Obchodný deficit Ukrajiny dosiahol za prvých päť mesiacov tohto roka takmer 9 miliárd USD. V porovnaní so schodkom za rovnaké obdobie minulého roka to predstavuje zhruba deväťnásobok. Dôvodom je rast dovozu o takmer štvrtinu, zatiaľ čo vývoz sa medziročne znížil o viac než 15 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ukrajinský štatistický úrad koncom tohto týždňa zverejnil, že obchodný deficit krajiny dosiahol za obdobie od januára do konca mája 8,97 miliardy USD (7,99 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka vykázala Ukrajina schodok zahraničného obchodu na úrovni približne 1 miliarda USD.



Vývoz tovarov dosiahol za päťmesačné obdobie 16,45 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 15,6 %. Naopak, dovoz sa zvýšil o 24 % na 25,42 miliardy USD.



Podľa analytikov je rast dovozu znakom ekonomickej odolnosti v čase Ruskom vedenej vojny na Ukrajine. Firmy totiž stále dovážajú produkty potrebné na svoj chod. Čo sa týka vývozu, najvýraznejšie klesol export kovov a produktov z ocele, konkrétne o 60,6 %. Po invázii na Ukrajinu totiž Rusko zablokovalo ukrajinské čiernomorské prístavy, ktoré sú kľúčové pre vývoz tamojšej ocele.



(1 EUR = 1,1221 USD)