Deficit USA bude v nasledujúcom desaťročí vyšší, než sa čakalo
Dôvodom je nová daňová a výdavková legislatíva a clá administratívy prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Washington 20. augusta (TASR) - Deficit federálneho rozpočtu USA bude v nasledujúcom desaťročí takmer o 1 bilión USD (856 miliárd eur) vyšší, ako v januári odhadoval Kongresový rozpočtový úrad (CBO). Dôvodom je nová daňová a výdavková legislatíva a clá administratívy prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v stredu Výbor pre zodpovedný federálny rozpočet (CRFB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Najnovšie prognózy CRFB počítajú s kumulatívnym schodkom vo výške 22,7 bilióna USD v rokoch 2026 až 2035. CBO s januári odhadoval, že deficit v tomto období dosiahne 21,8 bilióna USD, pričom táto predpoveď vychádzala z legislatívy a politík platných pred nástupom Donalda Trumpa do úradu v januári.
CBO, čo je nezávislá rozpočtová agentúra Kongresu, v pondelok (18. 8.) oznámila, že tento rok nezverejní svoju obvyklú polročnú aktualizáciu rozpočtu a ďalší 10-ročný fiškálny a ekonomický výhľad zverejní začiatkom roka 2026, pričom tento krok nijako nevysvetlila.
CRFB, ktorá presadzuje zníženie deficitu, odhaduje deficit vo fiškálnom roku 2025 na 1,7 bilióna USD alebo 5,6 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je mierny pokles oproti 1,83 bilióna USD v roku 2024 a januárovej prognóze CBO na rok 2025 vo výške 1,87 bilióna USD.
Deficity však podľa CRFB budú v priebehu desaťročia postupne rásť, pričom vo fiškálnom roku 2035 by schodok mal dosiahnuť 2,6 bilióna USD alebo 5,9 % HDP. Celkový pomer dlhu k HDP by mal podľa základného scenára CRFB do roku 2035 narásť na 120 % HDP.
(1 EUR = 1,1682 USD)
