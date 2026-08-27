< sekcia Ekonomika
Deficit USA v obchode napriek clám vzrástol na 16-mesačné maximum
Za výrazným rastom deficitu je fakt, že vývoz takmer o 3 % klesol, zatiaľ čo dovoz sa takmer o 4 % zvýšil.
Autor TASR
Washington 27. augusta (TASR) - Napriek rozsiahlym dovozným clám, ktorými chce americký prezident Donald Trump znížiť vysoký deficit v obchode s tovarom, vykázal americký obchod s tovarom v júli najvyšší schodok za ostatných 16 mesiacov. Dôvodom je pokles vývozu tretí mesiac v rade, zatiaľ čo hodnota dovozu vzrástla, rovnako na 16-mesačné maximum. Predbežné údaje amerického ministerstva obchodu zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Deficit USA v obchode s tovarom dosiahol v júli 118,8 miliardy USD (102,02 miliardy eur). To je o 17,4 miliardy USD viac než v predchádzajúcom mesiaci a najvyšší schodok od marca minulého roka.
Za výrazným rastom deficitu je fakt, že vývoz takmer o 3 % klesol, zatiaľ čo dovoz sa takmer o 4 % zvýšil. Export dosiahol v júli 199,4 miliardy USD, čo v porovnaní s júnom predstavuje pokles o 2,9 % a najnižšiu úroveň od januára tohto roka.
Dovoz však vzrástol o 3,7 % na 318,2 miliardy USD. To je jeho najvyššia hodnota od marca minulého roka, v ktorom zaznamenal rekord.
(1 EUR = 1,1645 USD)
Deficit USA v obchode s tovarom dosiahol v júli 118,8 miliardy USD (102,02 miliardy eur). To je o 17,4 miliardy USD viac než v predchádzajúcom mesiaci a najvyšší schodok od marca minulého roka.
Za výrazným rastom deficitu je fakt, že vývoz takmer o 3 % klesol, zatiaľ čo dovoz sa takmer o 4 % zvýšil. Export dosiahol v júli 199,4 miliardy USD, čo v porovnaní s júnom predstavuje pokles o 2,9 % a najnižšiu úroveň od januára tohto roka.
Dovoz však vzrástol o 3,7 % na 318,2 miliardy USD. To je jeho najvyššia hodnota od marca minulého roka, v ktorom zaznamenal rekord.
(1 EUR = 1,1645 USD)