Deficit USA v obchode s tovarom sa v marci prudko zvýšil

Washington 29. apríla (TASR) - Schodok zahraničného obchodu USA sa v marci 2025 prudko zvýšil. Viac, ako sa čakalo, pričom import dosiahol nový rekord. Dôvodom bola s najväčšou pravdepodobnosťou snaha firiem zásobiť sa pred zavedením ciel. To naznačuje, že obchod v 1. štvrťroku výrazne brzdil hospodársky rast. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Konkrétne, schodok USA v obchode s tovarom sa v marci 2025 zvýšil o 9,6 % na 162 miliárd USD (142,63 miliardy eur). Oznámilo to v utorok štatistické oddelenie amerického ministerstva obchodu.



Marcový deficit je najväčší v histórii a výrazne nad odhadmi ekonómov vo výške 146 miliárd USD, keďže clá, ktorými hrozila vláda USA, prinútili domáce firmy dopredu sa zásobiť, aby sa im vyhli. To viedlo k strmému zvýšeniu dovozu v marci o 30,8 % na 342,7 miliardy USD. Vývoz tovaru pritom stúpol oveľa menej, o 6,8 % na 180,8 miliardy USD.



Ekonómovia upozornili, že dovoz mohol spomaliť rast hrubého domáceho produktu (HDP) v období január až marec viac, ako sa čakalo, keďže dovoz sa pri výpočte HDP odrátava.



Vláda má v stredu (30. 4.) zverejniť predbežný odhad HDP za 1. štvrťrok, teda za obdobie, keď sa do Bieleho domu vrátil prezident Donald Trump. Analytici v prieskume predpovedajú USA v 1. štvrťroku medziročný rast ekonomiky len o 0,3 %, čo by bolo najpomalšie tempo od 2. štvrťroka 2022. Na porovnanie, vo 4. štvrťroku americká ekonomika vzrástla o 2,4 %.



Okrem exportu mala na výkon ekonomiky v uplynulom štvrťroku pravdepodobne negatívny vplyv aj neistota spôsobená často chaotickou colnou politikou Trumpovej administratívy, ktorá uvrhla Spojené štáty do škodlivej obchodnej vojny s Čínou.



(1 EUR = 1,1358 USD)