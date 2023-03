Deficit USA v obchode s tovarom sa vo februári znížil

Washington 28. marca (TASR) - Deficit Spojených štátov v obchode s tovarom sa vo februári 2023 o niečo prehĺbil, keďže export klesol viac ako import. Prispel k tomu slabnúci globálny dopyt v dôsledku vyšších životných nákladov aj nákladov na pôžičky. To môže mať za následok, že zahraničný obchod v 1. štvrťroku mierne zabrzdí hospodársky rast USA. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa údajov, ktoré v utorok uverejnilo americké ministerstvo obchodu, sa schodok USA v obchode s tovarom vo februári 2023 zvýšil o 0,6 % na 91,63 miliardy USD (84,52 miliardy eur) z revidovaných 91,09 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci.



Ministerstvo ďalej uviedlo, že vývoz sa vo februári znížil o 3,8 % na 167,8 miliardy USD, pričom export vozidiel klesol o 11,9 %, spotrebného tovaru o 4,6 %, priemyselných dodávok, ktoré zahŕňajú aj ropu, o 4,2 % a kapitálových produktov o 2,5 %. Vývoz ostatného tovaru však vzrástol o 4,5 %.



Aj dovoz vo februári klesol, ale menej ako vývoz, a to o 2,3 % na 259,5 miliardy USD v dôsledku nižšieho importu vozidiel (-7,1 %), spotrebného tovaru (-5,6 %) a potravín, krmív a nápojov (-3,4 %). Zvýšil sa však dovoz kapitálového a iného tovaru.



"Dnešné výsledky ponechávajú priemerný nominálny deficit v obchode s tovarom za prvé dva mesiace súčasného 1. štvrťroka 2023 na úrovni 91,4 miliardy USD, čo je zhruba o miliardu dolárov viac, ako priemer za celý 4. štvrťrok 2022," povedal Lou Crandall, hlavný ekonóm spoločnosti Wrightson ICAP.



A vzhľadom na to, že sa očakáva pokles prebytku služieb v tomto štvrťroku, sa zdá, že čistý export bude pravdepodobne mierne brzdiť hrubý domáci produkt (HDP) v prvých troch mesiacoch 2023 po tom, čo vo 4. štvrťroku prispel k rastu približne polovicou percentuálneho bodu.



(1 EUR = 1,0841 USD)