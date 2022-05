Deficit verejných financií bol vlani nižší ako očakávaný,dosiahol 6,2%

Bratislava 11. mája (TASR) - Verejná správa v minulom roku hospodárila so schodkom 5,973 miliardy eur, čo predstavovalo 6,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Pôvodný rozpočet schválený v decembri 2020 pritom predpokladal deficit na úrovni 7,4 % HDP a počas roka sa pre očakávané vyššie výdavky na protipandemické opatrenia ešte zvýšil na 10,6 % HDP. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v návrhu záverečného účtu SR za rok 2021, ktorý v stredu schválila vláda.



Dlh verejnej správy ku koncu vlaňajška dosiahol 61,259 miliardy eur alebo 63,1 % HDP. Pôvodne sa očakával nárast verejného dlhu až na úroveň 65 % HDP. Tieto čísla vyplývajú z aktuálnej jarnej notifikácie Eurostatu v jednotnej európskej metodike.



"Plnenie rozpočtu verejnej správy podobne ako v predchádzajúcom roku bolo aj v roku 2021 výrazne zasiahnuté pandémiou COVID-19. Opäť bolo nutné pripraviť novelu zákona o štátnom rozpočte, do ktorej sa premietli predpokladané negatívne vplyvy na národné hospodárstvo, ekonomickú aktivitu, a tým aj verejné financie," vysvetľuje v materiáli rezort financií. Predbežne vyčíslený objem výdavkov súvisiaci s pandémiou COVID-19 dosiahol vlani 3,025 miliardy eur, čo je oproti roku 2020 viac o 1,591 miliardy eur.



Hotovostný schodok štátneho rozpočtu dosiahol v minulom roku 7,014 miliardy eur a oproti novelizovanému rozpočtu bol nižší o 4,784 miliardy eur. Hotovostné príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 17,197 miliardy eur a hotovostné výdavky 24,211 miliardy eur.



Na porovnanie, v rámci Európskej únie (EÚ) dosiahol priemerný schodok 4,7 % HDP, čo je medziročne menej o 2,1 percentuálneho bodu (p. b.). V rámci eurozóny dosiahol priemerný deficit 5,1 % HDP a hospodárenie krajín používajúcich euro sa tak medziročne zlepšilo o 2 p. b. Priemerný dlh verejnej správy krajín EÚ dosiahol 88,1 % a krajín eurozóny 95,6 % HDP.