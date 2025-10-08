< sekcia Ekonomika
Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % HDP
Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, ktorý Ministerstvo financií (MF) SR predložilo na plánované štvrtkové (9. 10.) rokovanie tripartity.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo by bolo necelých 6 miliárd eur. Tento rok sa očakáva schodok na úrovni 5 % HDP, teda viac ako 4,7 % HDP schválených v rozpočte na rok 2025. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, ktorý Ministerstvo financií (MF) SR predložilo na plánované štvrtkové (9. 10.) rokovanie tripartity.
V ďalších rokoch by mal deficit podľa návrhu ďalej klesať, a to na 3,5 % v roku 2027 a 2,8 % HDP v roku 2028. „Pre pokles deficitu pod 3 % HDP do roku 2028 bude potrebné ešte prijať v budúcich rozpočtoch konsolidačné opatrenia v objeme 1,8 % HDP,“ deklaroval rezort financií.
Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 % HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 % HDP. Schodok by tak mal predstavovať 5,9 miliardy eur alebo 4,1 % HDP.
Hotovostné príjmy štátneho rozpočtu sú budúci rok plánované na úrovni 27,8 miliardy eur a celkové výdavky v sume 33,5 miliardy eur. Výsledkom by mal byť schodok štátneho rozpočtu na úrovni 5,8 miliardy eur.
V návrhu rozpočtu je podľa MF zapracovaná aj konsolidácia v celkovom objeme 2,7 miliardy eur. Celkový vplyv prijatej legislatívy na strane príjmov sa predpokladá na úrovni 1,4 miliardy eur. Zvyšných 1,3 miliardy eur by sa malo ušetriť na strane výdavkov.
Už prijaté legislatívne zmeny majú priniesť 152 miliónov eur. Úspora výdavkov štátu sa očakáva v celkovej sume 535 miliónov eur, z čoho 160 miliónov eur predstavuje zmrazenie platov vo verejnej správe a 375 miliónov eur zníženie výdavkov jednotlivých ministerstiev a úradov, ktoré je v rozpočte rozpísané aj po jednotlivých kapitolách.
Na konsolidácii sa bude podieľať aj samospráva, a to šetrením na mzdách a prevádzke jednotlivých úradov v celkovej sume 130 miliónov eur. Prostredníctvom lepšieho využitia eurofondov na vybrané investície by sa malo ušetriť 420 miliónov eur určených na pomoc domácnostiam s cenami energií.
K stabilizácii verejného dlhu by malo dôjsť do roku 2028, a to pri úrovni okolo 64 % HDP. V tomto roku sa očakáva rast dlhu na 61,5 % z vlaňajších 59,3 % HDP v dôsledku očakávaného deficitu a ochladenia ekonomiky. V budúcom roku by mal pokles deficitu priaznivo vplývať na dynamiku dlhu, jeho medziročný rast však nezastaví. Mal by tak stúpnuť na 62,8 % HDP.
„Dôležité je pripomenúť, že v scenári bez konsolidácie verejných financií z roka 2023 by hrubý dlh verejnej správy už v roku 2027 dosiahol úroveň 71,4 % HDP, čo predstavuje nominálnu výšku dlhu 110 miliárd eur. V scenári bez konsolidácie z roka 2025 by čistý dlh na konci horizontu prognózy dosiahol približne 57 % HDP a hrubý dlh by atakoval hranicu 68 % HDP,“ vyčíslil v návrhu rezort financií.
