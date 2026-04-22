< sekcia Ekonomika
Deficit verejných financií EÚ vo 4. kvartáli klesol, v SR stúpol
Deficit verejných financií eurozóny v záverečnom kvartáli vlaňajška klesol na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) z úrovne 3,1 % HDP.
Autor TASR
Luxemburg 22. apríla (TASR) - Deficit verejných financií eurozóny v záverečnom kvartáli vlaňajška klesol na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) z úrovne 3,1 % HDP, na ktorej bol v závere tretieho štvrťroka. Deficit celej Európskej únie sa však počas októbra až decembra medzikvartálne zvýšil na 3,2 % HDP z 3,1 % HDP. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v stredu na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Deficit verejných financií Slovenska sa vo štvrtom kvartáli prehĺbil na 7,2 % HDP z úrovne 4,1 % HDP, na ktorej bol v závere predchádzajúceho štvrťroka.
Verejný dlh eurozóny v závere štvrtého kvartálu bol na úrovni 87,8 % HDP, čiže sa znížil z hodnoty 88,4 % HDP, na ktorej bol na konci tretieho štvrťroka. V rámci celej EÚ verejný dlh takisto klesol, a to na 81,7 % HDP z úrovne 82 % HDP.
Aj slovenský verejný dlh sa v záverečnom štvrťroku minulého roka zmenšil, a to na 61,4 % HDP z úrovne 62,3 % HDP, na ktorej bol na konci predošlého kvartálu.
Najvyšší verejný dlh v pomere k HDP v závere vlaňajška malo Grécko (146,1 %), Taliansko (137,1 %) a Francúzsko (115,6 %). Najnižší dlh malo Estónsko (24,1 %), Luxembursko (26,5 %) a Dánsko (27,9 %).
