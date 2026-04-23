< sekcia Ekonomika
Deficit verejných financií Poľska za rok 2025 dosiahol 7,3 % HDP
Autor TASR
Varšava 23. apríla (TASR) - Deficit verejných financií Poľska dosiahol za rok 2025 úroveň 7,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a verejný dlh vzrástol na 59,7 % HDP. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa údajov hlavného štatistického úradu.
Celkový deficit sektora verejnej správy predstavoval 284 miliárd zlotých (66,84 mld. eur). Verejný dlh dosiahol 2,335 bilióna zlotých (554,54 mld. eur) a priblížil sa k ústavnej hranici 60 % HDP, ktorej prekročenie by si vyžiadalo zavedenie úsporných opatrení.
V porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie patrí Poľsko podľa denníka Rzeczpospolita medzi štáty s najvyšším deficitom, pričom horší výsledok zaznamenalo len Rumunsko. Priemerný deficit v EÚ dosiahol 3,1 % HDP, zatiaľ čo priemerný verejný dlh bol na úrovni 81,7 % HDP.
Ekonómovia oslovení denníkom poukazujú najmä na rozdiel medzi rýchlo rastúcimi verejnými výdavkami a pomalšie rastúcimi príjmami. Dodatočný tlak na rozpočet vytvárajú najmä výdavky na obranu a opatrenia znižujúce príjmy štátu. Upozorňujú aj na zníženú transparentnosť v prípade mimorozpočtových fondov.
Výhľad na ďalšie obdobie zostáva neistý. Podľa odhadov by sa deficit mohol v roku 2026 mierne znížiť, no v menej priaznivom scenári môže ďalej rásť až k úrovni 8 % HDP.
(1 EUR = 4,2468 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
