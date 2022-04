Deficit verejných financií sa oproti predpokladom zvýši na 5,1 % HDP

Bratislava 27. apríla (TASR) – Deficit verejných financií sa v tomto roku zvýši z predpokladaných 4,9 na 5,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Dôvodom sú vyššie pandemické výdavky, dofinancovanie zdravotníctva, prenos výdavkov z minulého roka zo strany spoločností pod Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Tieto negatívne vplyvy budú, naopak, kompenzované vyššími daňovo-odvodovými príjmami o 0,8 % HDP. Vyplýva to z Programu stability Slovenskej republiky na roky 2022 až 2025, ktorý v stredu schválila vláda. V ďalších rokoch by sa mal deficit výraznejšie znížiť.



"Aj napriek pretrvávajúcej neistote spojenej s novými globálnymi výzvami sa na celom horizonte Programu stability očakáva rast slovenskej ekonomiky," uviedlo Ministerstvo financií (MF) SR v schválenom materiáli. HDP by v tomto roku mal vzrásť o 2,1 % a v budúcom roku o 5,3 %. Rezort financií očakáva oživenie ekonomiky v dôsledku čerpania fondov EÚ a ukončenia konfliktu na Ukrajine. "V ďalších rokoch bude ekonomický vývoj tlmiť očakávaná konsolidácia verejných financií. Rast klesne pod 2 % HDP a ekonomika sa prestane prehrievať," uviedol rezort, pričom v roku 2025 už bude podľa ministerstva ekonomika o takmer desatinu silnejšia než v predkrízovom roku 2019. Z tohto prírastku však môže prípadný nepriaznivejší priebeh vojnového konfliktu ukrojiť približne tretinu.



Predbežným plánom vlády je už od roku 2023 výraznejšie znížiť celkový schodok hospodárenia, aj v nadväznosti na zavedenie výdavkových limitov. Tie si v nasledujúcich rokoch každoročne vyžiadajú dodatočné konsolidačné opatrenia v objeme 0,5 % HDP. "Na roky 2023 aj 2024 to predbežne zodpovedá poklesu nominálneho deficitu až na úroveň 2,4 % HDP, resp. 2,3 % HDP," priblížil rezort financií.



K tomu by okrem plánovanej konsolidácie malo prispieť aj očakávané stiahnutie doterajších výdavkov určených na riešenie pandémie. Predbežný návrh rozpočtu je v súčasnosti pripravený s vyššími schodkami, a to na úrovni 3,3 % HDP a 3,2 % HDP pre roky 2023 a 2024.



Po náraste dlhu na 63,1 % HDP v minulom roku sa v ďalších rokoch podľa schváleného materiálu zadlženie vráti hlbšie pod hranicu 60 % HDP a po splnení cieľov na základe limitu verejných výdavkov klesne hrubý dlh do roku 2025 pod 55 % HDP.