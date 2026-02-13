< sekcia Ekonomika
Deficit verejných financií SR v roku 2024 vzrástol na 5,5 % HDP
Medziročne sa tak zvýšil o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.).
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Schodok verejnej správy SR v jednotnej európskej metodike dosiahol v roku 2024 hodnotu 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,2 miliardy eur. Medziročne sa tak zvýšil o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to zo Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2024, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok vzali na vedomie.
Celkové príjmy verejnej správy v roku 2024 dosiahli 54,6 miliardy eur (42 % HDP) a celkové výdavky 61,8 miliardy eur (47,5 % HDP). V medziročnom porovnaní príjmy vzrástli o 1,6 miliardy eur a výdavky o 2,2 miliardy eur, vyčíslilo v správe Ministerstvo financií (MF) SR.
Hrubý dlh verejnej správy dosiahol ku koncu roka 2024 sumu 77,7 miliardy eur (59,7 % HDP). Medziročne sa zvýšil o 3,9 p. b., v nominálnom vyjadrení o 8,9 miliardy eur. Čistý dlh dosiahol 66,9 miliardy eur (51,4 % HDP) a oproti roku 2023 vzrástol o 3,3 p. b.. Hotovostná rezerva štátu predstavovala k 31. decembru 7,6 miliardy eur a medziročne sa tak zvýšila o 960 miliónov eur.
V eurozóne klesol priemerný deficit o 0,4 p. b., a to z 3,5 % v roku 2023 na 3,1 % HDP v roku 2024. V rámci celej EÚ sa znížil miernejšie z 3,4 % HDP na 3,1 % HDP, teda o 0,3 p. b.
Verejný dlh vzrástol v eurozóne z priemerných 87 % HDP ku koncu roka 2023 na 87,1 % HDP ku koncu roka 2024. Zhoršenie tak predstavovalo 0,1 p. b. V rámci celej EÚ vzrástol dlh z úrovne 80,5 % HDP na 80,7 % HDP, teda o 0,2 p. b.
