Deficit verejných financií vlani dosiahol 4,45 % HDP
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Celkový deficit verejnej správy SR v roku 2025 dosiahol 6,09 miliardy eur, čo je 4,45 % z hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska. Oproti roku 2024 sa deficit znížil o 876 miliónov eur, keď vtedy štát hospodáril s deficitom 6,96 miliardy eur alebo 5,35 % HDP (po aktualizácii). V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Pod celkový výsledok sa podpísal vyšší prebytok v hospodárení fondov sociálneho zabezpečenia na úrovni 931 miliónov eur. Aktuálny prebytok fondov bol výrazne vyšší ako v predchádzajúcich rokoch. Schválený štátny rozpočet na rok 2025 plánoval deficit vo výške 4,7 % HDP.
Absolútnu väčšinu minuloročného deficitu vytvorila ústredná štátna správa. Jej hospodárenie skončilo s deficitom 6,93 miliardy eur, čo bol oproti roku 2024 pokles o 278 miliónov eur, jej hospodárenie vtedy skončilo na úrovni -7,21 miliardy eur. Miestna samospráva vlani hospodárila s deficitom takmer 86 miliónov eur, čo bol o niečo lepší výsledok ako v roku 2024, kedy hospodárila s deficitom 101,9 milióna eur.
Dlh verejnej správy v roku 2025 dosiahol 83,96 miliardy eur, čo zodpovedalo 61,39 % HDP. Hodnota štátneho dlhu medziročne stúpla o 6,22 miliardy eur. V roku 2024 bol dlh 77,73 miliardy eur, čo predstavovalo 59,70 % z HDP. V priebehu troch rokov (v porovnaní s rokom 2022) celkový dlh vzrástol o 20,4 miliardy eur.
Na jar Štatistický úrad SR prvýkrát oficiálne prezentuje predbežné údaje o hospodárení štátu za rok 2025. Súčasne dochádza tiež k spresneniu údajov o hospodárení štátu za roky 2022-2024. Zverejnené hodnoty pre rok 2026 predstavujú aktuálny odhad deficitu a dlhu Ministerstva financií SR podľa schváleného rozpočtu verejnej správy.
Za rok 2024 sa v porovnaní so správou z októbra 2025 schodok hospodárenia verejnej správy SR znížil o takmer 195 miliónov eur, čo znamenalo podiel z HDP upravený z 5,50 % na 5,35 %. Išlo o spresnenie údajov, týkajúcich sa aktuálnych daní, vyplácania tzv. energopomoci a dodatočných informácií o zlepšení hospodárenia dvoch spravodajských jednotiek.
Dáta za rok 2023 boli tiež upravené, deficit mierne stúpol o 14,3 milióna eur, a to vplyvom úpravy vyplatenej „energopomoci“ vrátane súvisiacich vratiek, ktoré boli zaznamenané v súlade s akruálnym princípom, teda do obdobia, kedy boli uskutočnené predmetné výdavky.
