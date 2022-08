Deficit zahraničného obchodu Českej Republiky sa v júni prehĺbil

Praha 8. augusta (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Českej republiky sa v júni 2022 prehĺbil najmä v dôsledku zdraženia ropy a plynu. TASR o tom informuje na základ údajov, ktoré v pondelok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).



Podľa predbežných výsledkov sa schodok zahraničnoobchodnej bilancie ČR v júni 2022 zvýšil na 12,1 miliardy korún (493,57 milióna eur) z 8,7 miliardy Kč v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.



Vývoz pritom vzrástol medziročne o 15,3 % na 394,2 miliardy Kč, ale dovoz stúpol ešte viac, a to 15,9 % na 406,3 miliardy Kč. Jún 2022 mal rovnaký počet pracovných dní ako jún 2021.



V júni 2022 sa obchodná bilancia ČR s členskými štátmi Európskej únie (EÚ) zlepšila o 20 miliárd Kč, zatiaľ čo obchodná deficit s krajinami mimo EÚ sa zvýšil o 23 miliárd Kč.



"V júni v medzinárodnom obchode s tovarom nenastali v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi žiadne výrazné zmeny. Vývoz aj dovoz výrazne vzrástli, obchodná bilancia však už piaty mesiac po sebe opäť vykazovala záporné čísla. Je to stále spôsobené vysokými cenami dovážaných energetických komodít a vstupov, ktorých hodnota dokonca prevýšila rast exportu motorových vozidiel," povedala Miluše Kavěnová, riaditeľka odboru štatistiky medzinárodného obchodu.



V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy vzrástol vývoz z Česka v júni o 1,3 % a dovoz klesol o 0,7 %.



Za šesť mesiacov do konca júna 2022 vykázalo Česko obchodný schodok 76 miliárd Kč, pričom v rovnakom období 2021 malo prebytok 76,2 miliardy Kč. Od začiatku roka stúpol vývoz o 9,3 % a dovoz o 17,6 %.