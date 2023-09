Deficit zahraničného obchodu Francúzska sa v júli prehĺbil

Paríž 7. septembra (TASR) - Deficit zahraničného obchodu Francúzska sa v júli 2023 prehĺbil, keďže dovoz vzrástol viac ako vývoz. Ukázali to vo štvrtok údaje colného úradu v Paríži. TASR o tom informuje na základe správy marketwatch.



Podľa týchto údajov schodok v obchode druhej najväčšej ekonomiky eurozóny v júli 2023 vzrástol na 8,1 miliardy eur zo smerom nahor revidovaných 6,8 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci. Tento výsledok prekonal aj odhady ekonómov, ktorí očakávali v júli schodok 6,8 miliardy eur.



Dovoz do Francúzska v júli vzrástol medzimesačne o 3,1 % na polročné maximum 60,7 miliardy eur a vývoz sa zvýšil o 1 % na 52,6 miliardy eur. Schodok v obchode s energiami sa pritom vyšplhal na 7,3 miliardy eur zo 4,7 miliardy eur v júni.



Bez energií sa deficit zahranično-obchodnej bilancie Francúzska v júli znížil na 2,9 miliardy eur z júnových 4,1 miliardy eur.



Separátne údaje vo štvrtok tiež ukázali, že bežný účet Francúzsko sa v júli preklopil do deficitu 2 miliardy eur z prebytku 300 miliónov eur v predchádzajúcom mesiaci. Schodok v obchode s tovarom sa pritom zvýšil na 6,2 miliardy eur z 5,2 miliardy eur, zatiaľ čo prebytok služieb sa znížil na 2,1 miliardy eur z 3,4 miliardy eur. Prebytok primárnych a sekundárnych príjmov mierne klesol na 2 miliardy z 2,1 miliardy eur.