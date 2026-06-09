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Deficit zahraničného obchodu Rakúska sa v marci medziročne zmenšil
Rastu celkového vývozu pomohlo zvýšenie exportu strojov, vozidiel, chemických výrobkov a iných produktov spracovateľského priemyslu.
Autor TASR
Viedeň 9. júna (TASR) - Schodok zahraničného obchodu Rakúska sa v marci znížil na úroveň 563,3 milióna eur zo sumy 892 miliónov eur, na ktorej bol v rovnakom mesiaci vlaňajška. Hodnota exportu krajiny sa totiž medziročne zvýšila o 9,5 % na 18,17 miliardy eur, pričom dovoz sa oproti marcu minulého roka zvýšil miernejšie, a to o 7,1 % na 18,73 miliardy eur. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil rakúsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rastu celkového vývozu pomohlo zvýšenie exportu strojov, vozidiel, chemických výrobkov a iných produktov spracovateľského priemyslu. Export na trhy ostatných členov Európskej únie sa posilnil o 8,2 % a vývoz do štátov mimo EÚ stúpol o 2,5 %.
Zvýšenie celkového rakúskeho dovozu bolo výsledkom väčšieho importu strojov a vozidiel. Dovoz z ostatných členských krajín Európskej únie v porovnaní s marcom 2025 stúpol o 5,8 % a import z trhov mimo EÚ sa medziročne posilnil o 9,7 %.
Rastu celkového vývozu pomohlo zvýšenie exportu strojov, vozidiel, chemických výrobkov a iných produktov spracovateľského priemyslu. Export na trhy ostatných členov Európskej únie sa posilnil o 8,2 % a vývoz do štátov mimo EÚ stúpol o 2,5 %.
Zvýšenie celkového rakúskeho dovozu bolo výsledkom väčšieho importu strojov a vozidiel. Dovoz z ostatných členských krajín Európskej únie v porovnaní s marcom 2025 stúpol o 5,8 % a import z trhov mimo EÚ sa medziročne posilnil o 9,7 %.