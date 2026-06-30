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Deficit zahraničného obchodu Rakúska bol vo výške 7,1 miliardy eur
Hodnota vyvezeného tovaru sa v porovnaní s rokom 2024 znížila o 0,7 % na 189,8 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o 4,2 % na 196,9 miliardy eur.
Autor TASR
Viedeň 30. júna (TASR) - Rakúsko zaznamenalo v roku 2025 v zahraničnom obchode s tovarmi obchodný deficit vo výške 7,1 miliardy eur, oznámil v utorok rakúsky štatistický úrad vo svojom prvom odhade. V predchádzajúcom roku bol zaznamenaný prebytok vo výške 2,2 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Hodnota vyvezeného tovaru sa v porovnaní s rokom 2024 znížila o 0,7 % na 189,8 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o 4,2 % na 196,9 miliardy eur. Uplynulý rok „charakterizovala globálna neistota v medzinárodnom obchode“, uviedla generálna riaditeľka štatistického úradu Manuela Lenková. „Hlavnými faktormi v tomto vývoji boli zvýšený obchodný deficit s Čínou v dôsledku výrazne vyššieho dovozu a zníženie obchodného prebytku s USA v dôsledku poklesu vývozu o viac ako pätinu,“ dodala.
Najväčšiu dieru v obchodnej bilancii Rakúska vytvorila Čína s deficitom vo výške 12,6 miliardy eur, za ňou nasledovalo Nemecko so 7,2 miliardami eur. Najpozitívnejšiu bilanciu dosiahlo s USA s prebytkom viac ako päť miliárd eur. Nasledovalo Spojené kráľovstvo (2,9 miliardy eur) a Maďarsko (2,2 miliardy eur).
Nemecko aj v uplynulom roku zostalo s veľkým odstupom najdôležitejším obchodným partnerom Rakúska. Celkovo krajina realizuje približne dve tretiny svojho medzinárodného obchodu v rámci EÚ.
Hodnota vyvezeného tovaru sa v porovnaní s rokom 2024 znížila o 0,7 % na 189,8 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o 4,2 % na 196,9 miliardy eur. Uplynulý rok „charakterizovala globálna neistota v medzinárodnom obchode“, uviedla generálna riaditeľka štatistického úradu Manuela Lenková. „Hlavnými faktormi v tomto vývoji boli zvýšený obchodný deficit s Čínou v dôsledku výrazne vyššieho dovozu a zníženie obchodného prebytku s USA v dôsledku poklesu vývozu o viac ako pätinu,“ dodala.
Najväčšiu dieru v obchodnej bilancii Rakúska vytvorila Čína s deficitom vo výške 12,6 miliardy eur, za ňou nasledovalo Nemecko so 7,2 miliardami eur. Najpozitívnejšiu bilanciu dosiahlo s USA s prebytkom viac ako päť miliárd eur. Nasledovalo Spojené kráľovstvo (2,9 miliardy eur) a Maďarsko (2,2 miliardy eur).
Nemecko aj v uplynulom roku zostalo s veľkým odstupom najdôležitejším obchodným partnerom Rakúska. Celkovo krajina realizuje približne dve tretiny svojho medzinárodného obchodu v rámci EÚ.