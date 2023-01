Deficit zahraničného obchodu SR bol v novembri najvyšší za desaťročie

Bratislava 9. januára (TASR) - Schodok zahraničného obchodu SR dosiahol v novembri takmer 824 miliónov eur, čo bol najvyšší mesačný deficit za posledné desaťročie. Aj napriek rekordnej hodnote vyvezených strojov a prepravných zariadení, kam patria aj automobily, zápornú novembrovú bilanciu ovplyvnilo najmä výrazné zvýšenie hodnoty dovezeného zemného plynu a súčastí motorových vozidiel. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v novembri podľa predbežných výsledkov 9,6 miliardy eur, pri medziročnom raste o 11,2 %. "Dvojciferný rast vývozu už tretí mesiac po sebe spomalil, napriek tomu za posledných vyše 10 rokov nevyviezli tuzemské firmy na zahraničné trhy za jeden mesiac tovar v takej hodnote ako v novembri," priblížili štatistici.



Celkový dovoz tovaru do SR posilnil o 20,5 % a prvýkrát prekročil hranicu 10 miliárd eur, keď dosiahol 10,4 miliardy eur. Vyšší medziročný rast dovozu ako vývozu stojí za prehlbujúcim sa deficitom obchodnej bilancie. Jej schodok bol v novembri 823,5 milióna eur, kým v rovnakom období pred rokom to bolo len 20,2 milióna eur.



Z desiatich tried exportu vykázalo v novembri medziročný nárast osem z nich. Najvýraznejší vplyv mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu, stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. "Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 12,4 % a zároveň najvyššia za posledné desaťročie," vyčíslil ŠÚ.



Aj v štruktúre dovozu dosiahlo medziročný nárast osem z desiatich tried. Vyššiu dynamiku celkového importu ovplyvnila predovšetkým aktuálne druhá objemovo najväčšia položka v dovoze, minerálne palivá, medzi ktoré patrí napríklad dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 73,7 %. Hodnota dovozu strojov a prepravných zariadení, kam patria aj súčasti motorových vozidiel, vzrástla o takmer 15 %.



Spolu za jedenásť mesiacov minulého roka sa zvýšil celkový vývoz tovaru medziročne o 17,1 % na 94,8 miliardy eur a celkový dovoz o 24,3 % na 98 miliárd eur. Deficit zahraničného obchodu tak dosiahol 3,2 miliardy eur. V rovnakom období predchádzajúceho roka pritom ešte obchodná bilancia dosiahla prebytok takmer 2,1 miliardy eur.