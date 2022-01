Deficit zahraničného obchodu USA sa priblížil k historickému maximu

ashington 6. januára (TASR) – Deficit zahraničného obchodu USA v novembri vzrástol a priblížil sa k historickému maximu. Dôvodom bolo spomalenie exportu a výrazný nárast importu. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo obchodu.



Podľa najnovších údajov sa schodok zahraničného obchodu USA v novembri 2021 vyšplhal na 80,2 miliardy USD (70,85 miliardy eur). To bolo o 19,3 % viac ako revidovaný októbrový deficit vo výške 67,2 miliardy USD a tesne pod historickým mesačným rekordom 81,4 miliardy USD, ktorý dosiahol vlani v septembri.



Ekonómovia očakávali, že sa schodok v obchode v novembri prehĺbi na 77,1 miliardy USD z pôvodných 67,1 miliardy USD v októbri pred revíziou.



Za 11 mesiacov do konca novembra 2021 stúpol obchodný deficit USA o 28,6 % v porovnaní s rovnakým obdobím 2020, keďže vďaka výraznému zotavovaniu ekonomiky USA dopyt po dovoze stúpal rýchlejšie ako vývoz.



Ministerstvo ďalej informovalo, že celková hodnota importu v novembri vzrástla o 4,6 % na nový rekord 304,4 miliardy USD, zatiaľ čo export sa zvýšil len mierne, o 0,2 % na 224,2 miliardy USD.



Dovoz tovarov pritom v novembri stúpol o 5,1 % na historické maximum 254,9 miliardy USD, pravdepodobne v dôsledku zmiernenia preťaženia prístavov.



Vývoz tovaru zároveň klesol o 1,8 % na 155,9 miliardy USD, a to najmä v dôsledku slabšieho exportu kapitálových produktov, ako aj priemyselných dodávok a materiálov. Vývoz služieb však vzrástol vďaka cestovaniu a doprave.



Obchodný deficit bol brzdou rastu americkej ekonomiky už päť štvrťrokov za sebou. Analytici odhadujú, že v poslednom kvartáli 2021 jej výkon stúpol medziročne až o 7,4 % po zvýšení o 2,3 % v 3. štvrťroku.



(1 EUR = 1,1319 USD)