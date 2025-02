Deficit zahraničného obchodu USA sa v januári prehĺbil

Washington 28. februára (TASR) - Deficit zahraničného obchodu USA sa v januári prudko prehĺbil. Dôvodom bola s najväčšou pravdepodobnosťou snaha firiem zásobiť sa dovozom pred zavedením ciel. To by mohlo spôsobiť, že zahraničný obchod bude brzdou hospodárskeho rastu USA v 1. štvrťroku 2025. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters portálu RTTNews.



Americké ministerstvo obchodu v piatok uviedlo, že schodok USA v obchode s tovarom v januári vzrástol o 25,6 % na 153,3 miliardy USD (146,32 miliardy eur). Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali, že sa zníži na 114,7 miliardy USD z revidovaných 122 miliárd USD v predchádzajúcom mesiaci.



K väčšiemu ako očakávanému deficitu zrejme prispela snaha firiem v USA zabezpečiť si dodávky zo zahraničia pred tým, ako administratíva prezidenta Donalda Trumpa zavedie clá.



Štatistiky ukázali, že dovoz tovaru v januári medzimesačne vzrástol o 11,9 % na 325,4 miliardy USD, zatiaľ čo vývoz sa zvýšil len o 2 % na 172,2 miliardy USD.



Trump vo štvrtok (27. 2.) uviedol, že clo vo výške 25 % na dovoz z Mexika a Kanady nadobudne účinnosť 4. marca po mesačnom odklade spolu s clom pre Čínu, ktoré bude vyššie, než pôvodne avizoval, a to 20 % namiesto 10 %. Ďalšie clá zamerané na dovážanú oceľ, hliník a motorové vozidlá čoskoro vstúpia tiež do platnosti.



(1 EUR = 1,0477 USD)