Deficit zahraničného obchodu USA vzrástol na 140,5 miliardy USD

Washington 6. mája (TASR) - Obchodný deficit USA dosiahol v marci nový rekord, keďže dovoz prudko vzrástol vzhľadom na očakávané clá, ktoré zaviedol prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Celkový obchodný deficit najväčšej svetovej ekonomiky vyskočil o 14 % na 140,5 miliardy dolárov (123,86 miliardy eur) z februárovej sumy 123,2 miliardy USD, oznámilo v utorok americké ministerstvo obchodu. Išlo o najvyšší deficit za mesiac marec v histórii záznamov, ktoré siahajú do roku 1992. Údaje zahŕňajú mesiac, ktorý predchádzal zavedeniu nových ciel na dovoz prakticky všetkých tovarov do USA. Paušálne clo vo výške 10 % oznámil Trump 2. apríla. Spojené štáty zároveň uplatňujú tzv. recipročné clá zamerané na jednotlivé krajiny, ktoré v prípade Číny dosiahli až 145 %.



Hodnota dovozu do USA v marci vzrástla o 4,4 % na 419 miliárd USD. Vývoz vzrástol len mierne o 0,2 % na 278,5 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1343 USD)