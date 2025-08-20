< sekcia Ekonomika
Definícia aplikácie inteligentných dopravných systémov sa upraví
Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 21. decembra 2025.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Definícia aplikácie inteligentných dopravných systémov sa upraví. Vyplýva to okrem iného z návrhu novely zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave, ktorý v stredu prerokovala a schválila po letnej prestávke vláda. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 21. decembra 2025.
„Návrhom zákona sa do slovenského právneho poriadku transponuje eurosmernica o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy. Zabezpečuje sa zosúladenie prioritných oblastí pre inteligentné dopravné systémy a vymedzenie prístupnosti údajov a služieb inteligentných dopravných systémov v prioritných oblastiach, čím sa zjednoduší a zefektívni výmena dopravných údajov medzi členskými štátmi a prevádzkovateľmi,“ spresnil rezort dopravy.
Medzi poskytovateľov dopravných informácií sa do Národného dopravného informačného centra dopĺňa podľa predkladateľa návrhu novely Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorému podľa zákona o energetike je povinná každá osoba, ktorá prevádzkuje verejne prístupnú nabíjaciu stanicu, oznámiť do 30 dní začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti.
„Návrhom zákona sa do slovenského právneho poriadku transponuje eurosmernica o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy. Zabezpečuje sa zosúladenie prioritných oblastí pre inteligentné dopravné systémy a vymedzenie prístupnosti údajov a služieb inteligentných dopravných systémov v prioritných oblastiach, čím sa zjednoduší a zefektívni výmena dopravných údajov medzi členskými štátmi a prevádzkovateľmi,“ spresnil rezort dopravy.
Medzi poskytovateľov dopravných informácií sa do Národného dopravného informačného centra dopĺňa podľa predkladateľa návrhu novely Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorému podľa zákona o energetike je povinná každá osoba, ktorá prevádzkuje verejne prístupnú nabíjaciu stanicu, oznámiť do 30 dní začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti.