Streda 20. august 2025
Definícia aplikácie inteligentných dopravných systémov sa upraví

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 21. decembra 2025.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Definícia aplikácie inteligentných dopravných systémov sa upraví. Vyplýva to okrem iného z návrhu novely zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave, ktorý v stredu prerokovala a schválila po letnej prestávke vláda. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 21. decembra 2025.

„Návrhom zákona sa do slovenského právneho poriadku transponuje eurosmernica o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy. Zabezpečuje sa zosúladenie prioritných oblastí pre inteligentné dopravné systémy a vymedzenie prístupnosti údajov a služieb inteligentných dopravných systémov v prioritných oblastiach, čím sa zjednoduší a zefektívni výmena dopravných údajov medzi členskými štátmi a prevádzkovateľmi,“ spresnil rezort dopravy.

Medzi poskytovateľov dopravných informácií sa do Národného dopravného informačného centra dopĺňa podľa predkladateľa návrhu novely Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorému podľa zákona o energetike je povinná každá osoba, ktorá prevádzkuje verejne prístupnú nabíjaciu stanicu, oznámiť do 30 dní začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti.
