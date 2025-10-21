< sekcia Ekonomika
Definícia aplikácie inteligentných dopravných systémov sa upraví
Vyplýva to z novely zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave, ktorú v utorok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Definícia aplikácie inteligentných dopravných systémov sa upraví. Vyplýva to z novely zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave, ktorú v utorok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Novelou sa do slovenského právneho poriadku transponuje eurosmernica o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy. Zabezpečuje sa zosúladenie prioritných oblastí pre inteligentné dopravné systémy a vymedzenie prístupnosti údajov a služieb inteligentných dopravných systémov v prioritných oblastiach, čím by sa mala zjednodušiť a zefektívniť výmena dopravných údajov medzi členskými štátmi a prevádzkovateľmi.
Medzi poskytovateľov dopravných informácií sa do Národného dopravného informačného centra dopĺňa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorému podľa zákona o energetike je povinná každá osoba, ktorá prevádzkuje verejne prístupnú nabíjaciu stanicu, oznámiť do 30 dní začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti.
Novela bude účinná od 21. decembra 2025.
