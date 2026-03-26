Deichmann dosiahol na Slovensku obrat viac ako 90 miliónov eur
Deichmann pôsobí na Slovensku od roku 2004 a svoju prítomnosť odvtedy neustále rozširuje.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Spoločnosť Deichmann zaznamenala v uplynulom hospodárskom roku obrat viac ako 90 miliónov eur. S počtom približne 2,8 milióna predaných párov obuvi dosiahla výsledky na úrovni predchádzajúceho roka. Spoločnosť vo štvrtok informovala, že si naďalej udržiava vedúcu pozíciu lídra na slovenskom maloobchodnom trhu s obuvou. Ku koncu roka 2025 pre ňu pracovalo na Slovensku vyše 600 zamestnancov.
Deichmann pôsobí na Slovensku od roku 2004 a svoju prítomnosť odvtedy neustále rozširuje. V SR prevádzkuje celkovo 82 predajní a investuje do ďalšieho rozvoja svojej siete. Spoločnosť viac ako desať rokov prevádzkuje aj internetový obchod. V roku 2025 otvorila na Slovensku dve nové prevádzky a ďalších osem predajní zmodernizovala. V tomto roku plánuje otvoriť ďalšie tri predajne a zmodernizovať šesť prevádzok podľa nového konceptu.
Deichmann na Slovensku je dcérskou spoločnosťou skupiny Deichmann so sídlom v nemeckom Essene. Tento rodinný podnik bol založený v roku 1913 a v súčasnosti je najväčším maloobchodným predajcom obuvi v Európe.
Skupina dosiahla v roku 2025 po očistení o kurzové vplyvy nárast obratu o viac ako dve percentá zhruba na 8,9 miliardy eur, a to napriek celkovému vývoju v sektore módy a obuvi, ktorý sa inak často vyznačoval opakovanými poklesmi tržieb.
Deichmann predal na celom svete približne 180 miliónov párov obuvi. Naďalej prevádzkuje približne 4700 predajní a 40 e-shopov vo vyše 30 krajinách. Takmer 70 percent obratu pochádza zo zahraničia, počet zamestnancov zostáva stabilný na úrovni približne 50.000.
