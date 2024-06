Dekarbonizácia poškodzuje európsky priemysel

Bratislava 3. júna (TASR/OTS) - Súčasná podoba klíma agendy vážne poškodzuje európsky priemysel a jeho konkurencieschopnosť. O jeho budúcnosti a prežití sa bude diskutovať na medzinárodnej konferencii s názvom “Prežije európsky priemysel rok 2025?”Organizátormi podujatia, ktoré sa koná 5. júna 2024 v hoteli Sheraton, v Bratislave sú Republiková únia zamestnávateľov a Smart mobility lab, záštitu udelilo Ministerstvo hospodárstva SR. Praktické skúsenosti s dopadmi dekarbonizácie a politických rozhodnutí Európskej únie s negatívnym vplyvom na priemysel v Nemecku a ďalších krajinách EÚ budú prezentovať zástupcovia viacerých kľúčových priemyselných odvetví zo Slovenska aj zo zahraničia.O Európe, ktorá sa nachádza na bode zlomu a hlavnou témou je, či a v akej podobe sa nášmu kontinentu podarí udržať si pozíciu konkurencieschopného hráča, bude hovoriť prezident Spolkového zväzu nemeckého priemyslu Siegfried Russwurm. Je známy ako tvrdý kritik energetickej politiky nemeckej vlády, ktorú v dôsledku klesajúcej podnikateľskej dôvery označil za „absolútne toxickú“ a pre Financial Times povedal, že nemecká klimatická agenda je „dogmatickejšia než ktorákoľvek iná, ktorú poznám“.O dopadoch dekarbonizácie na jednotlivé sektory budú hovoriť aj vrcholoví predstavitelia slovenského biznisu. O vyhliadkach oceliarskeho priemyslu na Slovensku aj v kontexte zachovania strategickej pozície Európy bude hovoriť prezident Republikovej únie zamestnávateľov a viceprezident U.S. Steelu Miroslav Kiraľvarga. Výzvy, príležitosti, monitorovanie globálnej situácie a perspektívy pre európskych výrobcov automobilov bude komentovať predseda predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia Wolfram Kirchert. Energetický sektor bude zastupovať predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík, stratégie potrebné na stimuláciu dopytu po ZEV (Zero Emission Vehicle) objasní predstaviteľ Ford Trucks Toros Kardaş.V téme ZEV a úskaliach prežitia inovatívnej a výskumnej spoločnosti v slovenských podmienkach bude hovoriť Pavel Čulík z Mobility & Innovation Production, s.r.o. Jedinečný bude aj pohľad riaditeľky Nadácie Tomáša Baťu Gabriely Končitíkovej. Zadefinuje, ako by Baťov systém riadenia reagoval na výzvy, ktorým priemysel čelí v kontexte dekarbonizácie.