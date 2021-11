Plyn nemôže byť zelená energia, naznačila delegácia EP na COP26

Brusel/Glasgow 8. novembra (TASR) - Plyn a jadrová energia môžu byť zaradené do energetického systému EÚ, ale za prísnych podmienok a nie pod označením zelená energia. Uviedli to v pondelok na klimatickom samite v Glasgowe (COP26) poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI).



Predseda výboru ENVI, francúzsky liberálny europoslanec Pascal Canfin uviedol, že prívrženci aj odporcovia plynu a jadrovej energie musia nájsť dohodu, čo nahradí uhlie ako zdroj energie. "Je to jediný prípad, kedy to dáva zmysel, že plyn možno považovať za prechodný zdroj energie," vyhlásil. Zároveň však zdôraznil, že takéto prechodné opatrenie raz musí skončiť, pretože používanie plynu nie je zlučiteľné s klimatickou neutralitou, ktorú chce EÚ dosiahnuť do roku 2050.



"Plyn môže byť zavedený do taxonómie, ale za prísnych podmienok a nie ako zelená energia, ale do kategórie prechodnej energie. To isté platí pre jadrovú energiu. Nemôže byť v kategórii zelená energia kvôli jadrovému odpadu a rizikám. Ale preto, že je úplne dekarbonizovaná, môže sa zaradiť rovnako za prísnych podmienok do kategórie prechodu," uviedol Canfin na tlačovom brífingu v rámci samitu.



"Sme pravdepodobne najpokročilejšou oblasťou na planéte. Teraz musíme vysvetliť, presvedčiť a dúfajme, že aj inšpirovať ostatných," povedal Canfin s odkazom na akčný plán EÚ v oblasti udržateľnej energie a klímy.



Taxonómia EÚ v oblasti energie je klasifikačný systém, ktorý má poskytnúť spoločnostiam a investorom zrozumiteľný návod na identifikáciu ekonomických činností, ktoré sa považujú za environmentálne udržateľné. Cieľom je pomôcť investorom preorientovať sa na udržateľnejšie technológie za účelom umožniť EÚ stať sa klimaticky neutrálnou do roku 2050 a splniť ciele stanovené v Parížskej klimatickej dohode.



Delegáciu výboru ENVI v Glasgowe dotvárali ešte holandský europoslanec Bas Eickhout zo strany Zelených, ktorý je spravodajca uznesenia EP o klíme prijatého pred COP26 a portugalská poslankyňa Lidia Pereirová z frakcie ľudovcov.



Eickhout sa ukázal ešte rezervovanejší, pokiaľ ide o akceptovanie plynu a jadrovej energie v taxonómii EÚ. Pripomenul, že uznesenie EP prijaté pred COP26 žiada ukončiť dotácie na fosílne palivá do roku 2025, čo sa týka aj plynu ako fosílneho paliva.



"Parlament odkázal, že chceme zastaviť dotácie na fosílne palivá a zároveň ich chceme zaviesť do zelenej taxonómie, čo v podstate znamená podporovať investície do plynu a de facto ich dotovať. Nemyslím si, že sme veľmi konzistentní," skonštatoval Eickhout. Dodal, že na takéto opatrenie musí existovať jasne určený hraničný termín a musí byť úplne jasné, o aké množstvo plynu pôjde.



"Nehovorím, že nepotrebujeme plyn, ale výroba elektriny pomocou plynu nie je zelená investícia. Neznamená to, že to nie je nevyhnutná investícia, ale nazvať ju zelenou, to je už iná diskusia," poznamenal.



Pereirová priznala, že je namieste opatrnosť v súvislosti s očakávaniami výsledkov samitu COP26, zároveň však vyjadrila nádej, že Zelená dohoda, ktorú presadzuje EÚ, môže byť vzorom pre celý svet.



"Vieme, Európa vie, že sme najmenej zodpovední za emisie CO2, ale zároveň sme to my, ktorí v poslednom desaťročí preukázali vedúce postavenie a životné prostredie sme postavili do popredia európskej politiky," uviedla Pereirová.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)