Delivery Hero môže kúpiť kórejskú Woowa Brothers, má to však háčik

Soul/Berlín 28. decembra (TASR) - Nemecká služba na rozvoz jedla Delivery Hero získala od juhokórejských úradov podmienečný súhlas s prevzatím tamojšieho konkurenta Woowa Brothers. Úrady v Južnej Kórei odobrili kúpu vlastníka aplikácie na rozvoz jedla Woowa pod podmienkou, že nemecká spoločnosť predá svoju juhokórejskú aplikáciu Yogiyo.



Juhokórejský regulačný úrad KFTC, ktorý citovala agentúra DPA, oznámil, že aplikácie Yogiyo a Woowa by kontrolovali spoločne až 99,2 % trhu. To by mohlo odstaviť konkurenciu, zvýšiť poplatky pre reštaurácie a poškodiť zákazníkov. Trh je zaujímavý najmä v poslednom období, keď pandémia nového koronavírusu zvýšila online objednávky na potraviny.



Delivery Hero potvrdila, že s cieľom prevziať Woowa Brothers menšiu aplikáciu Yogiyo predá. Nemecká spoločnosť tak výrazne posilní svoju pozíciu na treťom najväčšom trhu na svete v oblasti internetových objednávok jedla. Celková hodnota kontraktu dosahuje 4 miliardy USD (3,28 miliardy eur), pričom dokončenie transakcie očakáva Delivery Hero v 1. kvartáli budúceho roka.



(1 EUR = 1,2193 USD)