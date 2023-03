Dell zaznamenal vo 4. štvrťroku pokles zisku

Round Rock 3. marca (TASR) - Americká spoločnosť Dell vykázala za 4. štvrťrok finančného roka 2022/23 pokles zisku, ale menší, ako jej predpovedali analytici. Zhoršila však výhľad na aktuálny štvrťrok, čo vyvolalo obavy z dlhodobého poklesu dopytu po počítačoch a kancelárskom vybavení. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Tržby Dell za tri mesiace do konca januára 2023 klesli o 11 % na 25 miliárd USD (23,57 miliardy eur). Analytici však očakávali, že sa znížia o 16 %.



Prevádzkový príjem dosiahol 2,2 miliardy USD, čo predstavuje 8,7 % tržieb, a čistý zisk bol 1,3 miliardy USD. Zisk bez niektorých položiek po prepočítaní na akciu bol 1,80 USD, čo je lepšie ako 1,64 USD, ktoré očakávali ekonómovia.



Spoločnosť Dell zápasí s klesajúcim dopytom po osobných počítačoch po skončení blokád spojených s pandémiou ochorenia COVID-19. Vo februári uviedla, že zruší približne 6650 pracovných miest, pričom sa odvolala na zhoršujúce sa podmienky na trhu. Mnohí investori to považujú za znamenie, že dopyt po počítačoch sa tak skoro neobnoví.



Za celý finančný rok 2022/23 tržby Dell vzrástli o 1 % na rekordných 102,3 miliardy USD. Spoločnosť vygenerovala rekordný prevádzkový zisk 8,6 miliardy USD a zisk na akciu 7,61 USD.



Dell predpovedá, že v súčasnom 1. štvrťroku do konca apríla sa tržby znížia o približne 19 %, uviedol finančný riaditeľ Tom Sweet vo štvrtok (2. 3.) vo vyhlásení o zisku.



(1 EUR = 1,0605 USD)