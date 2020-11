Deloitte: Ciele Nemecka v oblasti elektromobility sú nerealistické

Mníchov/Frankfurt nad Mohanom 16. novembra (TASR) - Cieľ nemeckej vlády dostať do roku 2030 na cesty minimálne 10 miliónov elektrických áut je podľa poradenskej spoločnosti Deloitte nerealistický.



Podľa aktuálnych predpokladov by v tom čase malo po nemeckých cestách jazdiť len 6,35 milióna elektrických áut, uviedla firma Deloitte vo svojej štúdii zverejnenej v pondelok. V prípade dodatočnej snahy predovšetkým zo strany automobilového priemyslu, ale aj štátu, a zmeny postoja spotrebiteľov je podľa Deloitte možné toto číslo zvýšiť ešte o 2,2 milióna.



Experti Deloitte konkrétne navrhujú, aby vláda predĺžila podporu na kúpu elektrických áut do konca roka 2023 a aby potom výrazne zdvihla ceny palív pre zvyšné autá so spaľovacími motormi. Cena litra benzínu či nafty by mala od roku 2021 do roku 2024 stúpnuť o 30 centov. Automobilový priemysel zároveň musí vyvinúť lacnejšie platformy pre elektromobily, inovatívne koncepty nabíjania a takisto znížiť náklady na výrobu batérií.



Štúdia tvrdí, že až v roku 2032 by mohol počet registrácií nových elektromobilov prevýšiť počet registrácií áut so spaľovacími motormi. Hybridy podľa Deloitte rýchlo stratia význam a, naopak, prudko vzrastie dopyt po malých a kompaktných elektromobiloch. Od roku 2026 by mohla získať väčší význam aj technológia palivových článkov.