Streda 15. apríl 2026
Deloitte očakáva výrazné spomalenie nemeckého priemyselného vývozu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Berlín 15. apríla (TASR) - Obchodné vojny a protekcionizmus výrazne spomalia rast nemeckého priemysleného exportu. Poradenská spoločnosť Deloitte vo svojej novej štúdii odhaduje, že vývoz bude do roku 2035 rásť v priemere o 1,3 % ročne, čo je výrazný pokles v porovnaní s rastom o 2,1 % zaznamenaným za posledné desaťročie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Spomalenie do značnej miery odráža oslabujúci sa dopyt v Číne a Spojených štátoch, ktoré boli predtým kľúčovými rastovými trhmi, uviedla v stredu spoločnosť Deloitte. Nemecký priemyselný vývoz do USA podľa prognózy klesne v priemere o 1,5 %, zatiaľ čo dodávky do Číny by sa mali znížiť o 1,7 %. Obchod v rámci Európy by sa mal naopak posilniť.

Francúzsko už v roku 2025 predbehlo Čínu ako druhého najväčšieho obchodného partnera Nemecka a vývoz do Holandska a Spojeného kráľovstva pravdepodobne v priebehu niekoľkých rokov prekoná export do Číny, uviedla spoločnosť Deloitte. Vývoz do Poľska by sa mal každoročne zvyšovať o takmer 3 %. Vyšší rastový potenciál Deloitte eviduje aj v krajinách ako India, Brazília a Austrália, kde očakáva rast exportu o 3,9 % až 4,7 % ročne.
