Deloitte: Rast nemeckého priemyselného exportu bude klesať

Mníchov 18. novembra (TASR) - Export nemeckého priemyslu bude v nasledujúcej dekáde brzdiť obchodné vojny a rastúci protekcionizmus. Uviedla to medzinárodná poradenská a audítorská spoločnosť Deloitte vo svojej prognóze vývoja do roku 2035. TASR správu prevzala z DPA.



"Nové clá vo výške 10 % alebo viac, prakticky o polovicu znížia rast exportu do USA, ktorý bude v každom prípade obmedzený," povedal Oliver Bendig, partner Deloitte a vedúci priemyselného poradenstva pri prezentovaní štúdie v pondelok.



Novozvolený americký prezident Donald Trump počas svojej kampane sľúbil, že uvalí clá do výšky 20 % na dovoz z Európy a minimálne 60 % na tovar z Číny.



Experti Deloitte očakávajú v prípade nemeckého priemyslu malú podporu zo strany exportu do USA, a to aj bez ďalších obchodných obmedzení. Hoci Spojené štáty zostanú najdôležitejším exportným trhom pre nemecký priemysel, ťažisko sa pravdepodobne presunie do Európy a nových trhov ako India a Austrália, domnievajú sa odborníci.



Táto prognóza je pritom založená na predpoklade, že nedôjde k ďalšiemu nárastu globálnych obchodných konfliktov.