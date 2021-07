Delta Air Lines dosiahla prvý kvartálny zisk od začiatku pandémie

Atlanta 14. júla (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines oznámila za 2. kvartál návrat k zisku, pričom to bol zároveň prvý zisk od začiatku pandémie nového koronavírusu. Zároveň dodala, že zisková by mala byť aj v ďalších štvrťrokoch, keďže dopyt po leteckej doprave na domácom trhu rastie a postupne sa otvárajú aj medzinárodné trhy.



"Obdobie spaľovania hotovosti máme za sebou," povedal v rozhovore pre agentúru Reuters šéf aerolínií Ed Bastian. Ako dodal, rekreačné cestovanie v rámci USA sa už plne zotavilo na úroveň z roku 2019 a povzbudzujúce signály zotavovania prichádzajú aj z oblasti firemného a medzinárodného cestovania.



Delta Air Lines informovala, že za 2. kvartál tohto roka dosiahla čistý zisk 652 miliónov USD (551,98 milióna eur), čo na akciu predstavuje 1,02 USD. Oproti 2. štvrťroku predpandemického roka 2019 je to síce výrazný pokles, keď pred dvomi rokmi spoločnosť evidovala zisk 1,44 miliardy USD (2,21 USD/akcia), je to však prvý kvartálny zisk leteckej spoločnosti od nástupu pandémie na začiatku roka 2020.



(1 EUR = 1,1812 USD)