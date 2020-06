Delta Air Lines obnovia 25. júna lety do Číny

New York 22. júna (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines v pondelok uviedla, že 25. júna obnoví lety medzi Seattlom a čínskym Šanghajom. Ako prvá tak začne znovu ponúkať lety medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktoré sú pozastavené od februára pre pandémiu nového koronavírusu.



Lety budú fungovať dvakrát týždenne v júni, a od júla sa bude lietať raz týždenne zo Seattlu a z Detroitu, informovala Delta.



Ministerstvo dopravy USA minulý týždeň uviedlo, že úrady v USA a Číne umožnia každý týždeň štyri lety medzi oboma krajinami, v rámci zmiernenia cestovných obmedzení.



Spojené štáty pritom v piatok (19. 6.) zamietli žiadosť čínskych leteckých spoločností o ďalšie lety medzi oboma krajinami.



Aj spoločnosť United Airlines plánuje v najbližších týždňoch obnoviť lety do Číny.



Delta, ktorá v júni pridala 100 domácich letov po zrušení celoštátnej blokády, očakáva do konca roka hotovosť a ekvivalenty hotovosti vo výške 10 miliárd USD (8,92 miliardy eur).