Delta Air Lines chce obnoviť zimnú prevádzku na medzinárodných linkách

Atlanta 24. augusta (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines plánuje obnoviť prevádzku na medzinárodných linkách v zimnej sezóne 2020/21 a v lete 2021, ktoré pozastavila po vypuknutí pandémie nového koronavírusu. Delta uviedla, že na budúce leto plánuje pridať viac ako 50 letov cez oceány v porovnaní s tohoročným letným letovým poriadkom.



Delta začína obnovovať svoju globálnu sieť a uviedla, že bude naďalej blokovať prostredné sedadlá najmenej do 6. januára 2021. Dodala, že predĺžila zrušenie poplatkov za zmeny pre lety zakúpené do 30. septembra 2020.



„Aj keď v globálnom boji proti pandémii pretrvávajú významné prekážky, sme pripravení spojiť zákazníkov s ľuďmi, miestami, príležitosťami a zážitkami, po ktorých túžia,“ povedal Joe Esposito, senior viceprezident pre plánovanie sietí.



Spoločnosť Delta uviedla, že v budúcom roku bude pokračovať v investíciách v Seattli, ktorý je bránou pri cestovaní do Ázie. Opäť chce ponúknuť lety do Japonska zo siedmich amerických miest, a tiež do Soulu, Pekingu a Šanghaja.



Spoločnosť Delta plánuje tiež od decembra minimálne tri lety týždenne medzi Los Angeles a Sydney pred obnovením dennej frekvencie v roku 2021. A od budúceho leta rozšíri svoje lety medzi USA a Európou.