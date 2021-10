Delta Air Lines vykázala za 3. štvrťrok zisk

Atlanta 13. októbra (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines zaznamenala v uplynulom 3. štvrťroku významný míľnik - prvý kvartálny zisk od vypuknutia pandémie nového koronavírusu. Jej tržby dosiahli dve tretiny úrovne z roku 2019.



Spoločnosť ale upozornila, že nedávny nárast cien palív bude tlačiť na jej schopnosť udržať si zisk aj v súčasnom štvrťroku. Predpovedá aj vyššie náklady na pracovnú silu.



Delta Air Lines vykázala za tri mesiace do konca septembra 2021 zisk 1,2 miliardy USD (1,04 miliardy eur). Prispela k tomu aj posledná splátka zo štátnej pandemickej pomoci pre letecký priemysel.



Dopravca so sídlom v Atlante získal federálne granty vo výške 1,82 miliardy USD zo špeciálneho programu na pomoc leteckému priemyslu. Bez tejto pomoci a ďalších špeciálnych položiek mala spoločnosť Delta v uplynulom kvartáli zisk 216 miliónov USD alebo 30 centov na akciu. Analytici pritom očakávali zisk 17 centov na akciu.



Tržby dosiahli 9,15 miliardy USD, čo bolo o 27 % menej ako v rovnakom období 2019.



Delta očakáva, že ceny leteckého paliva počas zvyšku roka porastú a aj ostatné výdavky stúpnu oproti roku 2019 o 6 až 8 %.



Dopyt po cestovaní v USA sa však opäť zlepšuje, po krátkej "pauze" počas leta, keď sa v krajine začal šíriť variant delta nového koronavírusu.



"Vidíme nárast rezervácií za uplynulých štyri alebo päť týždňov," povedal generálny riaditeľ Ed Bastian. "Keďže variant delta ustúpil, ľudia začínajú znova chodiť von."



Služobné cesty a lety do zahraničia však stále zaostávajú a pohybujú sa na približne 40 % úrovni pred pandémiou. Letecké spoločnosti dúfajú, že sa to zmení, pretože sa stále viac zamestnancov vracia do kancelárií a od novembra sa zmiernia obmedzenia pri cestách za hranice.



Letecká spoločnosť v 3. štvrťroku prevádzkovala 71 % svojej kapacity v porovnaní s rokom 2019 a odhaduje, že vo 4. štvrťroku to stúpne na 80 % aj vďaka sviatkom. To by jej malo pomôcť zvýšiť tržby na viac ako 70 % z úrovne na konci roka 2019.



(1 EUR = 1,1555 USD)