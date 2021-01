Delta Air Lines zaznamenali vlani stratu vyše 12 miliard dolárov

Atlanta 14. januára (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines oznámila za rok 2020 stratu viac než 12 miliárd USD, čo znamená prvú celoročnú stratu spoločnosti za posledných 11 rokov. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá viedla k rozsiahlym karanténnym opatreniam, čo zasiahlo najmä cestovný ruch a leteckú dopravu. Rok 2021 by však podľa aerolínií mal byť rokom zotavovania.



Spoločnosť Delta Air Lines, ktorá ako prvá z amerických aerolínií zverejnila výsledky za rok 2020, uviedla, že v minulom roku zaznamenala stratu 12,4 miliardy USD (10,19 miliardy eur). To je prvá strata od roku 2009. Na porovnanie, v roku 2019 dosiahli aerolínie zisk 4,8 miliardy USD.



V poslednom kvartáli minulého roka predstavovala strata 755 miliónov USD, čo na akciu znamená 1,19 USD. Upravená strata dosiahla na akciu 2,53 USD a aerolínie tak mierne zaostali za odhadmi analytikov, ktorí očakávali stratu na úrovni 2,51 USD/akcia.



Tržby dosiahli v minulom roku 17 miliárd USD. Oproti roku 2019 to predstavuje pokles o 64 %. V roku 2019 zaznamenala spoločnosť rekordné tržby 47 miliárd USD.



V 1. kvartáli tohto roka očakáva spoločnosť medziročný pokles tržieb na úrovni 60 až 65 %, postupne by sa však situácia mala zlepšovať. Ako pre agentúru Reuters povedal šéf Delta Air Lines Ed Bastian, spoločnosť nepredpokladá, že by sa do leta priblížila výsledkom spred nástupu koronakrízy, k zotaveniu však príde. Akého bude rozsahu, to bude závisieť od viacerých faktorov, najmä od rýchlosti dodávky vakcín a dopytu ľudí po leteckej doprave.



(1 EUR = 1,2166 USD)