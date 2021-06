Delta Air Lines zlepšila odhad na 2. kvartál

Atlanta 3. júna (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines zlepšila vyhliadky na 2. kvartál tohto roka. Ako uviedla, v poslednom období zaznamenáva stabilné zotavovanie dopytu, pričom domáce dovolenkové lety by sa mali v tomto mesiaci obnoviť minimálne na predpandemickú úroveň, ak nie vo väčšej miere.



Spoločnosť zároveň dodala, že v 2. polroku počíta s pokračovaním zotavovania dovolenkových letov, ako aj s rastom letov s cieľom obchodu. Čo sa týka záujmu o diaľkové zámorské lety, k zotaveniu by podľa Delta Air Lines malo dôjsť v budúcom roku.



Za 2. štvrťrok tohto roka očakáva letecká spoločnosť stratu pred zdanením v rozmedzí od 1 miliardy do 1,2 miliardy USD (od 820,61 milióna do 984,74 milióna eur). Aerolínie tak mierne zlepšili pôvodnú prognózu, ktorá uvádzala stratu v rozmedzí od 1 miliardy do 1,5 miliardy USD.



Spoločnosť mierne zlepšila aj vyhliadky v oblasti tržieb. Zatiaľ čo pôvodná prognóza uvádzala pokles upravených tržieb o 50 až 55 %, teraz Delta Air Lines počíta s ich poklesom o 50 až 52 %. Spoločnosť zároveň očakáva, že v 2. polroku už zaznamená zisk pred zdanením.



(1 EUR = 1,2186 USD)