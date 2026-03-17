Delta Air napriek zdraženiu paliva nemení prognózu zisku
Autor TASR
New York 17. marca (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air očakáva zisk za 1. štvrťrok v rámci pôvodnej prognózy. Firma v utorok uviedla, že je v dobrej pozícii, aby prekonala súčasnú situáciu a je pripravená upraviť svoju kapacitu, ak ceny pohonných látok zostanú vysoké. Od záveru februára, keď sa začali útoky USA a Izraela na Irán, ceny leteckého paliva stúpli o viac ako 50 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma Delta Air konštatovala, že pociťuje zvýšenie dopytu po leteckej preprave. Spoločnosť očakáva, že jej príjmy za prvý kvartál stúpnu o 7 až 9 %. Jej doterajšia prognóza rátala s rastom príjmov o 5 až 7 % a s upraveným ziskom na akciu na úrovni najmenej 0,50 USD (0,44 eura).
Nízkonákladový americký dopravca Frontier Airlines v utorok mierne zúžil pásmo predpokladanej kvartálnej straty, keďže silný dopyt pomáha kompenzovať prudký rast cien leteckého paliva. Frontier však pripravuje novú celoročnú prognózu svojich finančných výsledkov, keďže dlhodobý výhľad nákladov je čoraz neistejší. Americká letecká spoločnosť JetBlue Airways očakáva, že jej tržby za 1. štvrťrok vzhľadom na silný dopyt stúpnu o 5 až 7 %. Pôvodne rátala s rastom tržieb o 4 %.
(1 EUR = 1,1478 USD)
